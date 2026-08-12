در دیدار سالار مرادی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با وزیر جهاد کشاورزی، مطالبات گندمکاران و مسائل حوزه کشاورزی استان پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این دیدار تسریع در روند پرداخت بهای گندم خریداری‌شده مورد تأکید قرار گرفت و همچنین در راستای حمایت از گندمکارانی که محصول خود را تحویل داده‌اند، موضوع تخصیص اعتبار معادل ۳۰ درصد مطالبات کشاورزان از طریق بانک کشاورزی مطرح شد

افزایش قیمت برق در حوزه کشاورزی و آثار آن بر هزینه‌های تولید و معیشت کشاورزان وضرورت بازنگری و اتخاذ تدابیر حمایت دیگر موضوعی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت

در این دیدار همچنین سالار مرادی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی تأکید کرد.