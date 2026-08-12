به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان خوی با هدف بررسی ظرفیت‌ها و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حجت قاسم‌خانی، امام جمعه خوی، برگزار شد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در این جلسه با اشاره به جایگاه استراتژیک فرهنگ در پیشبرد اهداف اجتماعی، بر لزوم تقویت کمیته‌های تخصصی این شورا تأکید کرد.

وی اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی باید با سازمان‌دهی دقیق‌تر و فعال‌سازی کمیته‌ها، نقشی مؤثرتر و اثرگذارتر در مدیریت مسائل فرهنگی ایفا کند تا خروجی‌های این مجموعه در سطح جامعه ملموس‌تر شود.

در ادامه این نشست، علی علایی، فرماندار ویژه شهرستان خوی، با اشاره به پتانسیل‌های بالای این منطقه، اظهار داشت: شهرستان خوی در اکثر حوزه‌های علمی، فرهنگی و همچنین در شناساندن مفاخر، نویسندگان و شاعران، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای معرفی و ارتقای آنهاست.

فرماندار خوی همچنین بر ضرورت تقویت دبیرخانه شورا، ایجاد کمیته‌های تخصصی و تقسیم کار میان اعضا تأکید کرد و افزود: با طرح‌ریزی صحیح موضوعات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند موجود در شورای فرهنگ عمومی، می‌توان به نتایج عملیاتی‌تری دست یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد که در راستای ارتقای خدمات فرهنگی و اداری، در انتخاب و جابه‌جایی مدیران، معیار‌هایی همچون توانمندی، شایسته‌سالاری، تعهد و سوابق اجرایی افراد به‌طور جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.