به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر برخورد پرشیا و وانت پیکان در محور ارومیه - سلماس نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

حمید محبوبی افزود: این حادثه ۷ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، و فوتی این تصادف بعد از رهاسازی توسط ست هیدرولیک خودروی نجات به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.