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سرپرست منطقه حفاظتشده بیستون گفت: آتشسوزی در ارتفاعات بیستون پس از ۱۸ ساعت عملیات مهارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، وحید محمدی گفت: علت این آتشسوزی آتشزدن عمدی خرمن محصولات کشاورزی در یکی از روستاهای منطقه اعلام شد و پس از مهار نشدن در مراحل اولیه، به مراتع و ارتفاعات منطقه حفاظتشده بیستون هم سرایت کرد.
سرپرست منطقه حفاظتشده بیستون ادامه داد: با گسترش آتش در ارتفاعات، محیطبانان حفاظت محیط زیست شهرستان هرسین، نیروهای پشتیبان یگان حفاظت ادارهکل، تیم مستقل کوهنوردان استان، گروه اورژانس جنگل، دوستداران طبیعت و سمن سرود سبز زاگرس برای اطفای حریق وارد عملیات شدند. وی افزود: پس از حدود ۱۸ ساعت تلاش مستمر، نیروهای عملیاتی در ساعات اولیه طلوع آفتاب روز ۲۰ مرداد موفق شدند آتش را بهطور کامل مهار و اطفا کنند.
سرپرست منطقه حفاظتشده بیستون با قدردانی از مشارکت نیروهای محیط زیست و گروههای مردمی اظهار کرد: همکاری محیطبانان، کوهنوردان، دوستداران طبیعت، گروههای تخصصی و همیاران محیط زیست نقش مهمی در جلوگیری از گسترش بیشتر این حریق داشت.
محمدی با هشدار نسبت به پیامدهای آتشزدن بقایای محصولات کشاورزی گفت: حریق در مراتع و مناطق حفاظتشده میتواند علاوه بر از بین بردن پوشش گیاهی، خسارتهای جبرانناپذیری به زیستگاههای طبیعی و تنوع زیستی وارد کند.
وی از مردم و جوامع محلی خواست از ایجاد آتش در طبیعت و بهویژه سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی بدون رعایت اصول ایمنی خودداری کنند و در صورت مشاهده حریق، موضوع را در سریعترین زمان به نیروهای امدادی و محیط زیست اطلاع دهند.