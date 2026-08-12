کارشناس هواشناسی گفت: تا پایان هفته برای استان مازندران؛ در بعدازظهر و شب ها؛ افزایش‌ابر و رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی گفت: به علت عبور ریز موج‌ها از روی منطقه امان؛ تا پایان هفته برای استان مازندران، در بعدازظهر و شب ها؛ افزایش‌ابر و رگبار و رعدوبرق پراکنده به ویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

حمیدی افزود: دریا امشب نسبتا" مواج است، اما از فردا پنجشنبه با کاهش موج همراه خواهد شد.

به گفته وی امروز ساری مرکز استان با ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه استان مازندران بود.

🔰پیش‌بینی روزانه👇

✅ سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۱ مرداد:🌤🌦⚡️

نیمه‌ابری با #کاهش‌نسبی‌دما

❗️در بعدازظهر و شب با افزایش‌ابر و #رگبارورعدوبرق‌پراکنده

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✅ پنجشنبه و جمعه ۲۲ و۲۳ مرداد:🌤⛅️

صاف تا نیمه‌ابری

❗️در بعدازظهر و شب با #افزایش‌ابر بویژه در دامنه‌ها و #ارتفاعات استان با #رگبارورعدوبرق‌پراکنده🌦⚡️

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✅ شنبه و یکشنبه ۲۴ و ۲۵ مرداد:

⬅️مناطق ساحلی تا دامنه‌ها:⛅️☁️💧

نیمه‌ابری گاهی ابری همراه با #بارش‌پراکنده و وزش باد

و

⬅️ارتفاعات:🌤⛅️

#صاف_تا_نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر

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✅ دوشنبه ۲۶ مرداد:🌤

#صاف_تا_نیمه‌ابری