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مسئول امور درس خارج حوزه علمیه همدان از برگزاری دروس خارج حوزه علمیه همدان در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجتالاسلام زیدیان گفت: دروس خارج حوزه علمیه همدان در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با حضور آیت الله شعبانی و آیتالله موسوی اصفهانی در حوزه علمیه همدان برگزار میشود.
او افزود: طلابی که پایه تحصیلی خود را تکمیل کردهاند، میتوانند در هر یک از این دروس خارج شرکت کنند، همچنین روحانیونی که در ادارات و مجموعههای مختلف مشغول به فعالیت هستند نیز امکان حضور در این دروس را خواهند داشت.
مسئول امور درس خارج حوزه علمیه همدان تأکید کرد: علاقمندان برای ثبت نام و شرکت در درس خارج، چه به صورت حضوری و چه غیر حضوری، میتوانند به معاونت آموزش مدرسه علمیه آیت الله آخوند مراجعه یا با شماره ۰۹۱۸۵۹۰۱۴۹۸ تماس حاصل کنند.