پخش زنده
امروز: -
مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه کربلا، وحدت ملی حول محور رهبری را رمز خنثیسازی توطئههای دشمنان دانست و بر تداوم مسیر ولایت پذیری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مراسم میثاق با ولایت و عزاداری ایام ۲۸ و ۳۰ صفر توسط قرارگاه منطقهای کربلا و مرکز فاوا معراج نیروی زمینی سپاه، با حضور خانوادههای معظم شهدا، اقشار مختلف مردم اهواز و کارکنان این قرارگاه در حرم مطهر حضرت علی بن مهزیار اهوازی برگزار شد.
حجتالاسلام سید اسماعیل طباطبایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقهای کربلا، در مراسم عزاداری این قرارگاه و مرکز فاوا معراج در اهواز، با اشاره به آموزههای عبرت آموز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره حفظ وحدت به ویژه در شرایط حساس کنونی تأکید و بیان نمود: «پیروی از ولایت فقیه و انسجام میان مردم و مسئولان، تیر خلاصی بر پیکره دشمن غدار است و راهی جز تداوم این مسیر تحت رهبری امام سید مجتبی خامنهای مدظله العالی نداریم.»
این مراسم با حضور پرشور خانوادههای معظم شهدا، آحاد مردم عزادار اهوازی و جمعی از کارکنان قرارگاه منطقهای کربلا و مرکز فاوا معراج نیروی زمینی سپاه برگزار شد.
حجت الاسلام طباطبایی در ادامه، وحدت را نه یک شعار، بلکه راهبرد عملیاتی برای عبور از بحرانها خواند و تصریح کرد: «دشمنان از هر فرصتی برای تفرقه افکنی استفاده میکنند، اما بصیرت مردم ولایتمدار در لبیک به فرمان ولی فقیه، نقشههای آنان را نقش بر آب کرده است.»
وی با استناد به سیره نبوی، هوشیاری ایرانیان با هر تفکری حول محور ایران و اسلام را ضرورت کنونی جامعه برشمرد و گفت: تدوام همدلی قوای مختلف از مردم مبعوث، دولت خدمتگزار و نیروهای مسلح شجاع، همگی عامل بازدارندگی در برابر تهاجمات دشمن است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه کربلا، در پایان سخنان خود، همگان را به استمرار مسیر وحدت و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) توصیه کرد و خاطرنشان ساخت: «رمز عزت و سربلندی ایران اسلامی، در گرو زنده نگهداشتن فرهنگ عاشورا و روحیه جهادی در سایه رهبری ولی فقیه جامعه اسلامی است.»
شرکتکنندگان با سینه زنی و نوحهسرایی، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و فضای معنوی حاکم بر برنامه، جلوهای از ارادت خالصانه به اهل بیت علیهم السلام بود.