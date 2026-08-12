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لی چیجیانگ سفیر چین در امور خلع سلاح، امروز در کنفرانس خلع سلاح در ژنو، بیانیه مشترک نماینده ایالات متحده علیه چین مبنی بر اطلاع رسانی درباره پرتاب موشک بالستیک را به شدت رد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن به نقل از سی جی تی ان؛ سفیر چین در امور خلع سلاح تاکید کرد: نوسازی مشروع دفاع ملی چین غیرقابل سرزنش است و اقدامات حسن نیت چین در اطلاعرسانی قبلی برای پرتاب موشک نباید با محاسبات ژئوپلیتیکی به گروگان گرفته شود. چین قاطعانه با سوءاستفاده برخی کشورها از جایگاه این کنفرانس برای دستکاری سیاسی مخالف است.
لی چیجیانگ گفت: چین قاطعانه با سوءاستفاده برخی کشورها از پلتفرم کنفرانس خلع سلاح ژنو برای مقاصد سیاسی مخالف است. اتهامات بیاساس مطرح شده از سوی ایالات متحده کاملاً غیرقابل دفاع است. ایالات متحده صلاحیت ندارد که چین را در مورد آزمایشهای موشکی مورد انتقاد قرار دهد.
این دیپلمات چینی تاکید کرد: چین همچنان به مسیر توسعه صلحآمیز و استراتژی هستهای دفاع از خود متعهد است. این کشور نیروهای هستهای خود را در حداقل سطح مورد نیاز برای امنیت ملی حفظ میکند و در هیچ نوع مسابقه تسلیحات هستهای شرکت نمیکند. نیروهای هستهای چین به عنوان عنصری ضروری در بازدارندگی از جنگ هستهای و حفظ صلح، امنیت و ثبات استراتژیک جهانی عمل میکنند. چین از ایالات متحده میخواهد که در مورد اقدامات خود تأمل کند و برای کمک واقعی به صلح و ثبات جهانی، اقدامات بیشتری انجام دهد.
در جلسه عمومی کنفرانس خلع سلاح، ایالات متحده و سایر کشورها بیانیه مشترکی در مورد «اطلاع رسانی پرتاب موشک بالستیک» از سوی چین صادر کردند و با طرح ادعاهایی از آزمایش موشک بالستیک قارهپیما پرتاب شده از زیردریایی از سوی چین در ماه گذشته میلادی انتقاد کردند.
کنفرانس خلع سلاح در ژنو، تنها نهاد مذاکرهکننده خلع سلاح چندجانبه است که از سوی اولین جلسه ویژه سازمان ملل در مورد خلع سلاح در سال ۱۹۷۸ تعیین شده است. دبیرخانه آن در شهر ژنو سوئیس مستقر است. این کنفرانس در حال حاضر شامل ۶۵ کشور عضو است و سالانه سه جلسه برگزار میکند و مسئول مذاکره در مورد مسائل مهم امنیت بینالمللی مانند خلع سلاح هستهای، توقف مسابقه تسلیحات هستهای و جلوگیری از جنگ هستهای است.
سخنگوی وزارت خارجه چین ادعای آمریکا درباره خطر آفرین بودن آزمایش موشکی جدید چین را مغرضانه دانست وآن را رد کرد.
گئو جیاکان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در یک نشست خبری درباره ادعای آمریکا و برخی کشورها درباره آزمایش موشک جدید چین درآبهای اقیانوس آرام گفت: این اقدام سیاسی و مغرضانه و نشان دهنده چهره ریاکارانه این کشورهاست و پکن آن را قاطعانه رد میکند.
این دیپلمات چینی افزود: آمریکا و برخی از کشورهای دیگر در سخنرانی مشترک خود در کنفرانس خلع سلاح ژنو با استناد به «کنوانسیون لاهه برای جلوگیری از اشاعه موشکهای بالستیک» به فعالیتهای آزمایشی موشکی چین اشارههایی داشتند که این اقدام کاملاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و به طور کامل چهره ریاکار و رویه دوگانه آنها را آشکار میسازد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین از این کشورها خواست با متوقف کردن سوءاستفاده از مکانیسمهای چندجانبه کنترل تسلیحات و جایگزین کردن تقابلهای غیرمنطقی با گفتوگوی صادقانه، شرایط لازم را برای تقویت گفتوگو و تبادل نظر در حوزه کنترل تسلیحات ایجاد کنند.
گفتنی است؛ روز سه شنبه ۲۰ مرداد در نشست کنفرانس خلع سلاح ژنو، آمریکا به همراه چند کشور دیگر در یک سخنرانی مشترک، اقدام اخیر چین در آزمایش یک موشک بالستیک و پرتاب آن از یک زیردریایی مستقر در اقیانوس آرام بدون رعایت رویه استاندارد اطلاعرسانی قبل از آزمایش را، موجب افزایش خطر محاسبه اشتباه و برهم زدن ثبات منطقهای، اعلام کردند و از پکن خواستند به اجرای «کنوانسیون لاهه برای جلوگیری از اشاعه موشکهای بالستیک» پایبند باشد.
یکی از خبرنگاران پرسید: ۱۱ اوت در نشست کنفرانس خلع سلاح ژنو، ایالات متحده به همراه چند کشور دیگر در یک سخنرانی مشترک، با متهم کردن اقدام اخیر یک کشور به آزمایش موشکی به سمت اقیانوس آرام بدون رعایت رویه استاندارد اطلاعرسانی قبل از آزمایش و افزایش خطر محاسبه اشتباه و برهم زدن ثبات منطقهای، اعلام کردند که کشور مذکور باید «کنوانسیون لاهه برای جلوگیری از اشاعه موشکهای بالستیک» را اجرا کند. افکار عمومی بر این باورند که این سخنرانی مشترک علیه آزمایش موشکی زیردریاییپایه چین در ماه ژوئیه سال جاری صورت گرفته است. نظر چین در این خصوص چیست؟