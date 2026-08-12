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ایران یکپارچه عزادار رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

ایران اسلامی در سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی (ع) یکپارچه عزادار است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۱۶:۱۶
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برچسب ها: رحلت حضرت رسول ، شهادت امام مجتبی ، عزاداری مردم
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