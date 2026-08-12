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پروازهای فرودگاه بین المللی بندرعباس از روز شنبه ۲۴ مرداد در مسیرهای تهران - بندرعباس، مشهد - بندرعباس و بندرعباس - اصفهان و بالعکس از سر گرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل فرودگاههای هرمزگان گفت: پروازها از چند روز گذشته به صورت محدود صورت گرفته، اما پروازهای برنامهای این فرودگاه از روز شنبه در مسیرهای تهران به بندرعباس و بالعکس آغاز میشود.
کاظم توسلی افزود: پروازها به وسیله شرکتهای هواپیمایی ایران ایر تور، سپهران، کیش ایر، وارش و مهر از فرودگاه بندرعباس صورت میگیرد.
وی گفت: طبق برنامه در هفته آینده بیش از ۱۰ پرواز از تهران به بندرعباس و بالعکس صورت میگیرد و در صورت افزایش تقاضا، این شرکتهای هواپیمایی میتوانند پروازهای فوق العاده بیشتری را در این مسیر برقرار کنند.
مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان افزود: پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم روزانه بین ۳۵ تا ۴۰ پرواز داخلی و بین المللی از طریق فرودگاه بندرعباس صورت میگرفت.
جدول زمانبندی پروازهای فرودگاه بین المللی بندرعباس به شرح زیر است: