برگزاری مراسم سوگواری بوشهریها در سالروز رحلت پیامبر مهربانیها و امام حسن مجتبی (ع)
مردم با ایمان و خداجوی استان بوشهر در سوگ رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) به عزاداری و سینهزنی پرداختند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، همزمان با فرارسیدن ۲۸ صفر، مردم ولایتمدار استان بوشهر، در سوگ رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی (ع) به عزاداری و سینهزنی پرداختند.
دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در قالب دستههای عزاداری در خیابانها، مساجد، حسینیهها، بقاع متبرک، امامزادهها و تکایا، با نوحهخوانی، سینهزنی و ذکر مصائب اهل بیت (ع)، ارادت و دلبستگی خود را به سیره پیامبر اکرم ص و خاندان عصمت و طهارت ع به نمایش گذاشتند.
در این مراسم، مداحان اهل بیت (ع) با قرائت مرثیه و نوحه، یاد و مصائب پیامبر رحمت (ص) و امام حسن مجتبی (ع) را گرامی داشتند و عزاداران با برگزاری سینهزنی سنتی بوشهری عشق و ارادت خود را به خاندان اهل بیت (ع) ابراز کردند.
آیینهای سنتی دمامزنی نیز در نقاط مختلف استان برگزار شد و طنین نوای دمام و نوحههای بوشهری، فضای شهرها و روستاهای استان را آکنده از حزن و معنویت کرد