برگزاری مراسم سوگواری بوشهری‌ها در سالروز رحلت پیامبر مهربانی‌ها و امام حسن مجتبی (ع)

مردم با ایمان و خداجوی استان بوشهر در سوگ رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند.