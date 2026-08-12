فرمانده انتظامی آبادان از شناسایی و دستگیری ۲۷ متهم و محکوم متواری در اجرای طرح سه‌روزه رده‌های تخصصی پلیس در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در اجرای دستور قضایی مبنی بر جلب و دستگیری محکومان متواری، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی آبادان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام تحقیقات تخصصی، اقدامات فنی و اطلاعاتی، ۲۷ متهم و محکوم متواری را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی آبادان ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهمان را در چند عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

سرهنگ گوروئی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب راهی زندان شدند.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با مجرمان و افراد هنجارشکن خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، شناسایی و دستگیری مجرمان متواری را با جدیت دنبال می‌کند و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد