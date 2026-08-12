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فرمانده انتظامی آبادان از شناسایی و دستگیری ۲۷ متهم و محکوم متواری در اجرای طرح سهروزه ردههای تخصصی پلیس در سطح این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در اجرای دستور قضایی مبنی بر جلب و دستگیری محکومان متواری، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی آبادان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با انجام تحقیقات تخصصی، اقدامات فنی و اطلاعاتی، ۲۷ متهم و محکوم متواری را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی آبادان ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهمان را در چند عملیات غافلگیرانه در مخفیگاههایشان دستگیر کردند.
سرهنگ گوروئی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب راهی زندان شدند.
وی با تأکید بر استمرار طرحهای مقابله با مجرمان و افراد هنجارشکن خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، شناسایی و دستگیری مجرمان متواری را با جدیت دنبال میکند و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد