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از ابتدای امسال تاکنون ۷۱ تجهیز و وسیله بازی در استان همدان به دلیل نداشتن گواهینامه معتبر ایمنی استاندارد یا عدم احراز الزامات ایمنی در شهربازیها، مهر و موم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: نظارت بر تجهیزات تفریحی مشمول استاندارد اجباری بوده که امسال این روند تشدید شده است، در این زمینه از ابتدای سال تجهیزات تفریحی مستقر در شهربازیها مورد بازرسی و ارزیابی فنی قرار گرفته که در این میان از فعالیت ۷۱ مورد از تجهیزات غیراستاندارد جلوگیری شد.
سیدعلی ملیحی افزود: بازرسی از شهربازی پارکهای استان همدان باتوجه به استقبال مردم از این مجموعهها در فصل تابستان و اهمیت محافظت از سلامتی کودکان در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و صیانت از حقوق شهروندان با دقت قابل توجه از سوی کارشناسان انجام میشود.
او تاکید کرد: بهرهبرداری از تجهیزات شهربازی مشروط به دریافت و تمدید گواهینامه استاندارد است و فعالیت بدون داشتن این تمدید از نظر قانونی ممنوع است.