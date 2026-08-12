مرحله نیمه نهایی چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه همسران و فرزندان پاسدار شاغل و وابسته قرارگاه منطقه‌ای کربلا در رشته‌های آوایی و غیر آوایی بصورت برخط بین رده‌های تابعه نیروی زمینی سپاه در جنوب غرب کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سید حبیب الله حسینی فالحی معاون فرهنگی قرارگاه منطقه‌ای کربلا با بیان برکات انس با کتاب آسمانی مسلمانان در محیط خانواده بیان نمود: تعالیم روح افزا و جاودانه دین مبین اسلام و آموزه‌های مکتب سراسر نور پیامبر مکرم اسلام و عترت طاهرینش همگی بر قرآن کریم، سنت پیامبر عظیم الشأن و اهل بیت علیهم السلام پایه گذاری شده است.

وی افزود: دنیای غرب بعد از دوری سالیان متمادی از فطرت پاک انسانی به نسخه‌های شفابخش آموزه‌های قرآنی برای نجات خانواده از تباهی روح و منجلاب فساد گرایش پیدا کرده است.

حسینی ادامه داد: خانواده تراز انقلاب اسلامی خانواده‌ای است که بیشترین ارتباط با قرآن کریم را داشته باشد و فعالیت‌های قرآنی سپاه بر این محور استوار است که خانواده‌های پاسداران ما بینش قرآنی داشته باشند تا بتوانیم به این امانت گرانبهای پیامبر خوبی‌ها و ائمه اطهار علیهم السلام جامعه عمل بپوشانند.

مسئول فرهنگی قرارگاه منطقه‌ای کربلا ادامه داد: مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم قرارگاه کربلا بصورت برخط و غیرحضوری بین ۳۲۰ نفر از خانواده‌های کارکنان برگزار شد که نفرات برتر هر رشته به مسابقات مرحله نهایی نیروی زمینی سپاه راه پیدا کردند.

حسینی گفت: این دوره از مسابقات با حضور داوران مجرب خواهر و برادر قرآنی در رشته‌های حفظ، قرائت تحقیق و ترتیل و مفاهیم قرآن کریم، اذان، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه با حضور همسران و فرزندان پسر و دختر کارکنان برگزار شد.

وی افزود: مسابقات مقدماتی در کلیه یگان‌های تابعه نیروی زمینی سپاه برگزار شد و نفرات برتر حوزه سرزمینی این قرارگاه به مرحله نیمه نهایی قرآن کریم قرارگاه کربلا راه پیدا نمودند.

سید حبیب الله حسینی فالحی گفت : امیدواریم به فضل الهی، با توجه سطح بالای مسابقات و استقبال بسیار خوب خانواده‌ها از این دوره از مسابقات شاهد درخشش خانواده‌های قرآنی قرارگاه منطقه‌ای کربلا در سطح مسابقات نیروی زمینی سپاه باشیم.