بازتاب هویت تاریخی و معنوی منطقه؛
برگزاری «چاوشیخوانی» با زبان راجی دلیجانی در ۲۸ صفر
به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، «چاوشیخوانی» با زبان راجی دلیجانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت ۲۸ صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، مراسم آیینی و مذهبی «چاوشیخوانی» با ویژگیهای منحصربهفرد فرهنگی، با حضور جمعی از مردم و هنرمندان در شهر دلیجان برگزار شد.
این مراسم که با استفاده از زبان اصیل و راجی دلیجانی اجرا شد، بازتابی از هویت تاریخی و معنوی منطقه بود.
آیین چاوشیخوانی که ریشههای آن به دوران صوفیه بازمیگردد و در فرهنگ بومی دلیجان به اوج شکوفایی رسیده است، با هدف زنده نگه داشتن این میراث ماندگار و انتقال آن به نسلهای آتی برپا شد.
بر اساس سنتهای اصیل این منطقه، چاوشیخوانی در گذشته نقش راهبردی در تسهیل مسیر زیارت داشت؛ به گونهای که چاوشخوان از فراز پشتبامها با طنین بخشیدن به نغمههای مذهبی، مردم را برای همسفری و حرکت به سوی خارج از شهر فرا میخواند و این همراهی معنوی، در مسیر بازگشت از زیارت نیز از لحظه ورود به شهر تا رسیدن به منزل، با حضور و همراهی مردم ادامه مییافت.