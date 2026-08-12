مراسم روز ۲۸ ماه صفر، سالروز رحلت نبی اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در ۲۵ بقعه متبرکه استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون امورفرهنگی اداره‌کل اوقاف و امورخیریه استان همدان گفت: این مراسم با همراهی و مشارکت مردم مومن به منظور ایجاد بستر مناسب برای رشد معنوی و تظیم شعائر اسلامی انجام شده است.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی افزود: شیفتگان خاندان عصمت و طهارت(ع) در این مراسم با قرائت زیارت نامه رسول گرامی اسلام(ص) و کریم اهل بیت(ع) از راه دور، سلام و ارادت ویژه خود را به پیامبر فضیلت و مهربانی حضرت محمد مصطفی(ص) اعلام داشتند.

او تأکید کرد: کتاب مفاتیح الجنان، خواندن «زیارت نامه ائمه بقیع» و «زیارت پیامبر از بعید» در روز ۲۸ ماه صفر را توصیه شده است.

معاون امورفرهنگی اداره‌کل اوقاف و امورخیریه استان همدان افزود: در مراسم عزاداری‌های آخر ماه صفر از ظرفیت ۱۴ مُبلغ بومی، ۶ مُبلغ اعزامی، سخنرانان و مداحان شاخص استان برای ترویج شعائر اهل بیت(ع) استفاده شده است که علاوه بر این، برنامه‌های جانبی فرهنگی نیز اجرا می‌شود.