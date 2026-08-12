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مشهدالرضا در تکاپوی خدمت به زائران

آمادگی مشهدالرضا برای میزبانی از زائران در روز‌های پایانی ماه صفر؛ بیش از ۴ میلیون زائر در روز‌های پایانی ماه صفر در مشهد مقدس حضور یافتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۱۵:۵۸
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برچسب ها: مشهدالرضا ، زائران مشهد ، رحلت حضرت رسول
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