به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری در شهرستان امیدیه که در آن دو نفر با سلاح سرد (چاقو) با یکدیگر درگیر شده بودند، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس شهرستان امیدیه قرار گرفت.

وی افزود: در این درگیری متأسفانه یک نوجوان ۱۸ ساله بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داد و ضارب بلافاصله از محل متواری شد.

فرمانده انتظامی امیدیه ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، در کمتر از سه ساعت موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در یکی از مناطق شهرستان همجوار شدندکه با هماهنگی با دادستان محترم شهرستان امیدیه و طی یک عملیات غافلگیرانه، قاتل فراری را دستگیر کردند.

سرهنگ دادوند با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به بزه ارتکابی اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد و تحقیقات تکمیلی در خصوص انگیزه این درگیری ادامه دارد.

وی تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه ناامنی و جرایم خشن برخورد خواهد کرد و اجازه جولان به مخلان نظم و امنیت عمومی را نخواهد داد.