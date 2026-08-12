به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با ۲۸ صفر عزاداران و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت، در سوگ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و کریم اهل بیت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) به سوگواری و عزاداری پرداختند.

به مناسبت ایام پایانی ماه صفر مردم سوگوار روستا‌ها و شهر‌های مختلف استان مازندران، در قالب دسته روی عزاداری کردند.

متدینین دلداده به مکتب اسلام و اهل بیت (ع)، همچون سایر سوگواران آل الله در دیارعلویان و سراسر میهن اسلامی به یاد حضرت رسول مهربانی‌ها حضرت محمد (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) با پرچم‌های ویژه و سر و سینه زنی در مظلومیت آل الله ضمن مرثیه خوانی و زیارت عاشورا، نماز ظهر و عصر را به جماعت در مساجد اقامه کردند.