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استاندار سیستان و بلوچستان در نشست ستاد ساماندهی سوخت از پیگیری مجموعهای از راهکارها برای بهبود وضعیت سوخت در استان و حمایت از معیشت مرزنشینان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار گفت: موضوع سهمیه بنزین و کارتهای آزاد جایگاهها نیز بر اساس قولی که به مردم دادهایم، در حال پیگیری است.
وی در ستاد ملی ساماندهی سوخت به ریاست سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه در تهران افزود: با توجه به شرایط و محدودیتهای موجود، استان پیگیر راهکاری است که ضمن توجه به شرایط کشور، مردم و بهویژه مرزنشینان بتوانند از ظرفیتهای موجود برای تأمین معیشت خود بهرهمند شوند.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این زمینه طرحی در حال بررسی است که میتواند شرایط بهتری را برای مرزنشینان فراهم کند و تلاش ما این است که منافع مردم در تصمیمات مرتبط با سوخت مورد توجه قرار گیرد.
بیجار ادامه داد: یکی از این راهکارها قرار است به صورت آزمایشی در یکی از استانهای کشور و برای مدت ۱۰ روز اجرا شود و در صورت موفقیت، امکان اجرای آن در سیستانوبلوچستان نیز وجود خواهد داشت.