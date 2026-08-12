به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، درختواره دانشی دومین پیشوای شیعیان و آزادگان جهان در فضای مجازی، با هدف جمع آوری انبوهی از مطالب خواندنی پیرامون سیره علمی و عملی این امام همام، همچنین شخصیت اجتماعی و سیاسی امام حسن (ع) و تسهیل در امر پژوهش محققان حوزه و دانشگاه توسط محققان و پژوهشگران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) به روز شد.

دانشنامه امام حسن (ع) در قالب ۱۱ محور اصلی شامل؛ «شناسنامه امام حسن مجتبی (ع)»، «امام حسن (ع) قبل از امامت»، «امام حسن (ع) پس از امامت»، «سیره عملی امام حسن (ع)»، «صلح امام حسن (ع)»، «نگاهی به واپسین روز‌های عمر امام حسن مجتبی (ع)»، «فضائل و کرامات امام حسن (ع)»، «سخنان امام حسن (ع)»، «امام حسن (ع) ازنگاه دیگران»، «امام حسن (ع) در آینه ادب و هنر» و «امام حسن (ع) در آینه کتاب و رسانه» مطالب ارزشمندی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.