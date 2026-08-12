همزمان با فرا رسیدن بیست و هشتم صفر، سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت سبط اکبر ایشان، حضرت امام حسن مجتبی (ع)، استان فارس غرق در ماتم و عزا شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با فرا رسیدن بیست و هشتم صفر، سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت سبط اکبر ایشان، حضرت امام حسن مجتبی (ع)، استان فارس غرق در ماتم و عزا شد و دلدادگان اهل‌بیت (ع) با حضور در بقاع متبرکه و حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع)، به عزاداری پرداختند.

از نخستین ساعات صبح امروز، فضای استان فارس در سوگ رحلت جانگداز پیامبر مهربانی، حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) به عزا نشست.

تجمع بزرگ سوگواران در شیراز

در مرکز استان، حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) کانون اصلی حضور عاشقان بود. زائران و مجاوران با برپایی دسته‌جات سینه‌زنی و زنجیرزنی، ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس سومین حرم اهل‌بیت (ع) در ایران، در رثای پیامبر اکرم (ص) و کریم اهل‌بیت (ع) به نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی پرداختند.

سوگواری در شهرستان‌های فارس

علاوه بر شیراز، آیین‌های عزاداری در شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستا‌های استان فارس برگزار شد و مردم ولایت‌مدار این استان در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) و مساجد جامع، با برگزاری مجالس روضه و سینه‌زنی، یاد و خاطره پیامبر عظیم‌الشأن اسلام و سبط اکبر ایشان را گرامی داشتند.