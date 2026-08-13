بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مرتضی پروانه اظهار کرد: در راستای اجرای دقیق قانون و تضمین اینکه منابع یارانهای و کالابرگ الکترونیکی دقیقاً به دست افراد مستحق و مقیم برسد، فرآیند بهروزرسانی اطلاعات سکونت برخی خانوارها آغاز شده است. در این راستا، برخی مردم که بر اساس دادههای دستگاههای متولی، «غیرمقیم» شناخته شدهاند، کالابرگ آنها بهصورت موقت تعلیق شده است.
وی در این خصوص اعلام کرد: از تاریخ ۲۱ مرداد، شهروندان میتوانند با استفاده از دو روش، وضعیت دقیق کالابرگ خود را استعلام کنند؛ این افراد میتوانند از طریق استفاده از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* روی تلفن همراه و یا با مراجعه به سامانه اینترنتی hemayat.sfara.ir و وارد کردن کد ملی عضو خانوار، از وضعیت خود مطلع شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به مغایرتهای سامانهای طراحی شده، افزود: چنانچه فردی در کشور حضور دارد، اما پیامک تعلیق دریافت کرده است، میتواند با طی کردن مراحل قانونی، اطلاعات خود را اصلاح و خدمات خود را دوباره فعال کند.
پروانه با تشریح فرآیند اصلاح اطلاعات تصریح کرد: فقط افرادی که پیامک دریافت کردهاند باید اقدام به اصلاح اطلاعات کنند. فرآیند به این صورت است که ابتدا سرپرست خانوار باید آدرس خود را در «سامانه املاک و اسکان» بهروزرسانی کند و سپس فردی که نامش در پیامک ذکر شده، خود به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کرد.
وی بیان کرد: برای افراد بالای ۱۵ سال، همراه داشتن کارت ملی و برای زیر ۱۵ سال، شناسنامه به همراه سرپرست خانوار الزامی است. در این دفاتر، از طریق اثر انگشت الکترونیک و تطبیق چهره، حضور شما در کشور تأیید و فرمهای مربوط تکمیل میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر با اشاره به اینکه سفر زیارتی (عتبات و حج)، دانشجویان، اساتید، ملوانان، کارمندان دیپلماسی و مهمانداران هواپیما به خودی خود مشمول این تعلیق نیستند، یادآور شد: اگر به دلیل ثبت نشدن صحیح بازگشت این عزیزان در سامانهها، دچار تعلیق کالابرگ شدهاند، حتماً برای اصلاح دادهها به پیشخوان مراجعه کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: بسیار مهم است که بدانید پس از تأیید نهایی اطلاعات، کالابرگ فعال شده و معوقات ماه مرداد نیز در دوره بعد پرداخت خواهد شد؛ بنابراین هیچ حقی از واجدین شرایط تضییع نخواهد شد.
پروانه با ارائه دو هشدار جدی خاطرنشان کرد: در پیامکهای رسمی هیچگونه آدرس و پیوندی درج نمیشود؛ بنابراین هرگونه آدرس و پیوند مشکوک را باز نکنید و همچنین از مراجعه به ادارههای ستادی وزارتخانه، سازمان هدفمندی یا ادارههای استانی خودداری کنید؛ این خدمت فقط و فقط در دفاتر منتخب پیشخوان دولت قابل انجام است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در پایان، اعلام کرد: مهلت مراجعه به دفاتر منتخب تا پایان شهریور ۱۴۰۵ است.