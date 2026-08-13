تعلیق کالابرگ افراد «غیرمقیم» موقتی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به ابلاغیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد که تعلیق موقت کالابرگ برخی خانوار‌ها به دلیل مغایرت در داده‌های سکونت است و این اقدام به معنای حذف قطعی یارانه یا کالابرگ نیست.