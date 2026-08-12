عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه پیگیری‌های انجام شده برای تأمین و پایداری آب شهرستان ایذه منجر به اجرای ۵۸ طرح آبرسانی را با مجموع اعتباری ۱۷ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان شده که از این میزان ۱۵ همت برای طرح فدک و ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح انتقال اضطراری آب به ایذه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان،فرشاد ابراهیم‌پور اظهار کرد: تأمین آب پایدار یکی از مهم‌ترین نیاز‌های زیرساختی شهرستان ایذه است و در همین راستا، پروژه‌های متعددی در نقاط مختلف شهرستان دنبال شده است. این طرح‌ها بخش‌های مختلف شبکه آبرسانی را پوشش می‌دهند و در مجموع برای اجرای آنها ۱۷ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

وی افزود: در میان این طرح‌ها، توسعه و اصلاح شبکه بعد از سیلاب در مناطق مختلف با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان، خرید پمپ و موتور‌های افقی ایستگاه پمپاژ مرکزی و چهارتنگ با اعتبار ۱۲.۵ میلیارد تومان، توسعه شبکه شهرک ابوالفضل به طول یک کیلومتر با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، توسعه شبکه کارگاه لندی تا بلوار ۳۶ متری با اعتبار هفت میلیارد تومان و توسعه شبکه چاه پیرانشاه تا مخزن با اعتبار ۵.۵ میلیارد تومان قرار دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش توسعه شبکه آبرسانی نیز توسعه شبکه نورآباد ـ کوچه شهید شالوزاده با اعتبار دو میلیارد تومان، توسعه شبکه کوچه نبوت ـ شهید صدوقی با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان، توسعه شبکه بلوار زاگرس روبه‌روی سپاه با اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان، توسعه شبکه کوچه شهید مقصودی با اعتبار ۳۵۰ میلیون تومان و توسعه شبکه جاده اصفهان ـ کوچه گل‌ها با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان اجرا شده است.

ابراهیم‌پور خاطرنشان کرد: در حوزه افزایش ظرفیت و تقویت فشار آب نیز توسعه خط انتقال گمیک به میدان پارتی با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان، احداث چاه‌های کمکی گمیک با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان، احداث چاه جدید اشکفت‌گاه ـ آبراک با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان، احداث چاه جدید بردبران ۲ با اعتبار ۶.۵ میلیارد تومان و اورهال چاه هلایجان ۴ با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان از جمله پروژه‌های این مجموعه هستند.

وی توضیح داد:، احداث مخزن تلخاب سرکوره با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان، آبرسانی به روستای کفت‌گله با اعتبار ۱.۳ میلیارد تومان، آبرسانی دره قباد با اعتبار یک میلیارد تومان، احداث مخزن گل‌بردر با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان، احداث مخزن ذخیره آب دورک با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان، آبرسانی دلی ابغار با اعتبار ۶۴۰ میلیون تومان و جوشکاری خط لوله تلخاب سرکوره با اعتبار ۴۳۰ میلیون تومان از جمله دیگر پروژه‌های اجرا شده هستند.

نماینده شهر‌های ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت اضافه کرد: در بخش کنترل دبی و پایداری شبکه، نصب شیر‌های کنترلی در خروجی مخزن ۲۰ هزار با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان، تعویض شیرآلات خط ۲۵۰ بلوار زاگرس در تقاطع اشکفت سلمان با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان و آماده‌سازی و شست‌وشوی مخزن ۲۰ هزار و اتصال رینگ به خروجی شبکه توزیع با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان اجراه شده است.

ابراهیم‌پور تاکید کرد: در بخش دیگری از طرح‌ها، چاهک تقویت فشار مخزن ۱۶ هزار با اعتبار سه میلیارد تومان، اصلاح خط ۵۰۰ فولادی لوایی با اعتبار ۲.۵ میلیارد تومان، اصلاح شبکه محمد رسول‌الله ـ کوچه صدرا با اعتبار یک میلیارد تومان، رینگ حافظ شمالی به شهید کی‌شمس با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان، تعویض پمپ چاهک کارگاه لندی ـ بلوار زاگرس با اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان، اصلاح سر وصل منطقه تُل‌تانکی با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان و اصلاح شبکه منطقه سلطان دیناور با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان قرار دارد.

وی تاکید کرد: در بخش دیگری از پروژه‌های آبرسانی، خرید تجهیزات شامل ترانس، پمپ و موتور چاه نورآباد با اعتبار دو میلیارد تومان، تعویض پمپ و موتور چاه جواد سعیدی با اعتبار ۱.۷ میلیارد تومان، تعویض پمپ و موتور چاهک تقویت فشار آب زالو با اعتبار ۱.۳ میلیارد تومان، اصلاح خط لوله خیابان امام ـ کوچه مهران با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان و رینگ شهرک جانبازان به بلوار زاگرس با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان اجرا شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین اورهال چاه هلایجان ۳ با اعتبار سه میلیارد تومان، اورهال چاه هلایجان ۲ با اعتبار ۲.۵ میلیارد تومان، تعویض پمپ و موتور چاه دالوزهراء در روستای کهباد با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان، اورهال چاه ۱۶ هزار ایذه با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان و جابه‌جایی خط خروجی مخزن ۵۵۰۰ به مخزن ۱۶ هزار با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان از دیگر پروژه‌های افزایش ظرفیت و پایداری منابع آب هستند.

ابراهیم‌پور بیان کرد: در حوزه توسعه شبکه نیز توسعه شبکه از میدان پارتی تا خیابان حر و تقاطع میدان پرستار با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان، توسعه شبکه انتهای سرقتات و رینگ به خط خروجی مخزن کوهشور با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان، توسعه شبکه بلوار زاگرس ـ شهر فرش با اعتبار یک میلیارد تومان، سر وصل و رینگ شبکه محمد رسول‌الله شهید فلاهی به امیرکبیر با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان و توسعه شبکه جاده اصفهان ـ خیابان کیان با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان دنبال می‌شود.

وی توضیح داد: در بخش دیگری از پروژه‌ها طرح انتقال آب فدک با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومان و طرح انتقال اضطراری آب به شهرستان ایذه با اعتبار ۲۵۰۰ میلیارد تومان قرار دارند. طرح انتقال آب فدک در شمال شرق خوزستان دنبال می‌شود که قرارداد آن در سال ۱۴۰۳ منعقد شده است.

نماینده حوزه منگشت خاطرنشان کرد: در ادامه طرح‌های تأمین و پایداری آب، احداث خط رینگ میدان آتش‌نشانی تا میدان مرد پارتی با اعتبار پنج میلیارد تومان، احداث خط رینگ میدان پارتی تا میدان پرستار با اعتبار ۱۱.۵ میلیارد تومان، اتمام رینگ شرقی شهر جهت پایداری شبکه توزیع منطقه سرقنات با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان و اجرای مطالعات و تأمین اعتبار پروژه استراتژیک خطوط اصلی آبرسانی مناطق جنوبی تا نقاط مرکزی شهر، شامل بلوار زاگرس، حافظ جنوبی و شهید اشکبوس نادری با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان نیز انجام شده است، همچنین اورهال ۱۴ حلقه چاه روستایی با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان در مناطق مختلف از جمله کمیت، کهباد، دالوزهراء، فالح سوسن، سرکاه، کول‌ورزرد، مرغا، ده شیخ، سوسن، گردن جواد سعیدی، مهدی‌پور، پل سوسن، جنگه و چال آبرسراب در فهرست پروژه‌ها قرار دارد.

ابراهیم‌پور افزود: در حوزه آبرسانی به عشایر نیز چهار پروژه شامل آبرسانی سیار با تانکر به مناطق عشایری ایذه با اعتبار ۴.۵ میلیارد تومان، احداث مخزن ۱۰۰ مترمکعبی بتنی و تهیه و کارگذاری لوله ۲.۵ اینچ به طول یک‌هزار و ۵۰۰ متر در تلخاب سرکوره با اعتبار ۱.۶ میلیارد تومان، تهیه و کارگذاری لوله گالوانیزه به طول یک‌هزار و ۵۰۰ متر در دره قباد با اعتبار یک میلیارد تومان و بهسازی چشمه و احداث مخزن آب ۳۰ مترمکعبی در آبنیک با اعتبار ۴۸۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: این مجموعه پروژه‌ها، طیف گسترده‌ای از اقدامات را برای تأمین منابع جدید آب، توسعه و اصلاح شبکه، افزایش ظرفیت و فشار، احداث و اورهال چاه‌ها، احداث مخازن، توسعه خطوط انتقال، آبرسانی روستایی و عشایری و اجرای طرح‌های کلان انتقال آب در شهرستان ایذه شامل می‌شود که در مجموع ۵۸ پروژه آبرسانی با مجموع اعتبار ۱۷ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان برای شهرستان ایذه پیگیری شده است؛ مجموعه‌ای که هدف آن تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و حرکت به سمت تأمین پایدارتر آب برای مناطق شهری، روستایی و عشایری شهرستان عنوان شده است.