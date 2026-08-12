معاون بازرسی و نظارت صمت خوزستان از آغاز بازرسی ویژه بازار پوشاک مدارس خبر داد و گفت: با گرانفروشی، درج نکردن قیمت و تخلفات صنفی قاطعانه برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،بهرام جباری با اشاره به نشست تخصصی تعیین نرخ و ساماندهی بازار پوشاک مدارس خوزستان، بر حمایت از حقوق خانواده‌ها در آستانه بازگشایی مدارس تأکید کرد.

وی گفت: نرخ‌نامه پوشاک مدارس باید ضمن توجه به هزینه تولید و کیفیت، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به خانواده‌ها جلوگیری کند.

معاون بازرسی و نظارت صمت خوزستان افزود: بازرسان صمت در سراسر استان بر قیمت‌گذاری و عرضه پوشاک مدارس نظارت می‌کنند و فروش خارج از نرخ‌نامه مصوب، تخلف محسوب می‌شود.

جباری ادامه داد: گشت‌های مشترک با تعزیرات حکومتی فعال خواهند بود و با گرانفروشی، درج نکردن قیمت و اجبار خانواده‌ها به خرید از فروشگاه‌های خاص برخورد قانونی می‌شود.

وی همچنین از هماهنگی با آموزش و پرورش برای شناسایی تولیدکنندگان مجاز خبر داد و بر نصب نرخ‌نامه در واحدهای تولیدی و توزیعی تأکید کرد.