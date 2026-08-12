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مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی گفت:آذربایجانشرقی با تقدیم ۱۰ هزار و ۱۲۷ شهید و برخورداری از ۲۸ هزار و ۷۰۰ جانباز یکی از استانهای پیشتاز کشور در عرصه ایثار و فداکاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، علیاکبر سلمانی در جمع خبرنگاران آذربایجان شرقی با اشاره به آمار جامعه ایثارگری استان گفت:آذربایجانشرقی ۱۰ هزار و ۱۲۷ شهید تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده است که ۲۹۶ نفر از این شهدا را بانوان تشکیل میدهند.
وی افزود: ۲۸ هزار و ۷۰۰ جانباز در استان تحت پوشش خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارند که از این تعداد حدود ۱۷ هزار نفر جانباز زیر ۲۵ درصد و ۱۰ هزار نفر نیز بالای ۲۵ درصد هستند.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی با اشاره به وضعیت والدین شهدا گفت: در حال حاضر ۸۷۳ پدر شهید و دو هزار و ۶۰۰ مادر شهید در قید حیات هستند.
سلمانی ادامه داد: همچنین دو هزار و ۱۲ نفر از همسران شهدا و یک هزار و ۹۰۱ نفر از آزادگان استان در قید حیات هستند و از خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: ۶۷ نفر از شهدای این جنگ مربوط به آذربایجانشرقی هستند که ۳ نفر از آنان برای خاکسپاری به خارج از استان منتقل شدند.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی همچنین با اشاره به شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: مجموع شهدای آذربایجانشرقی در این جنگ ۱۹۱ نفر است که ۷ نفر از آنان به خارج از استان منتقل شدند و ۱۸۴ شهید در آذربایجانشرقی به خاک سپرده شدند.
سلمانی افزود: از مجموع شهدای جنگ رمضان ۶۲ نفر از مردم، ۲۲ نفر از ارتش، ۶ نفر از نیروهای اطلاعات، ۷۵ نفر از سپاه و ۲۶ نفر از فراجا بودند.
وی از ارائه خدمات درمانی به خانواده شهدا خبر داد و گفت: درمان والدین و همسران شهدا از جمله برنامههای مهم بنیاد در حوزه خدماترسانی است.
سلمانی با اشاره به فعالیت بیمارستان اعصاب و روان برای درمان جانبازان اظهار کرد: این بیمارستان در سطح کشور مطرح است و از ویژگیهای مهم آن ارائه خدمات و تامین داروهای اعصاب و روان بدون دریافت هزینه از بیماران است.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی ادامه داد: بهترین متخصصان استان در این مجموعه حضور دارند و این بیمارستان از معدود مراکزی است که امکان مراجعه اساتید دانشگاهی و متخصصان به آن فراهم شده است.
سلمانی با اشاره به خدمات دارویی جامعه ایثارگری گفت: بیش از ۳۰ داروخانه در استان داروهای مورد نیاز جامعه ایثارگری را تامین میکنند که این خدمات بهویژه برای جانبازان شیمیایی اهمیت ویژهای دارند.
وی خاطرنشان کرد: داروخانه تعاون نیز در چارچوب قراردادهای موجود، بخشی از خدمات دارویی جامعه ایثارگری را ارائه میدهد و در اطراف بیمارستان و در سطح شهر نیز داروخانههایی برای تامین داروهای مورد نیاز این افراد فعال هستند.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی گفت: از نظر ارائه خدمات درمانی به جامعه ایثارگری، شرایط آذربایجانشرقی در سطح کشور کمنظیر است و تلاش میکنیم خدمات درمانی و حمایتی به این قشر با کیفیت مطلوب ادامه پیدا کند.