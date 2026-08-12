به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان،بهرام جباری با اشاره به نشست تخصصی تعیین نرخ و ساماندهی بازار پوشاک مدارس خوزستان، بر لزوم رعایت حقوق خانواده‌ها در ایام خرید لوازم التحریر و پوشاک مدارس تاکید و اظهار کرد: اولویت اصلی ما، ایجاد تعادل میان هزینه تولید برای تولیدکنندگان و توان خرید برای اولیای دانش‌آموزان است. نرخ‌نامه پوشاک مدارس باید به گونه‌ای تعیین شود که ضمن رعایت کیفیت، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به خانواده‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش نظارتی اداره‌کل صمت بیان کرد: بازرسان ما در سراسر استان موظف هستند بر روند قیمت‌گذاری و عرضه پوشاک نظارت جدی داشته باشند. ما به هیچ تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای اجازه نخواهیم داد که خارج از نرخ‌نامه‌های مصوب و توافق‌شده، اقدام به فروش کند. رعایت این نرخ‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک الزام قانونی برای تمام واحد‌های صنفی مرتبط است.

وی در ادامه با هشدار به متخلفان احتمالی خاطرنشان کرد: در کنار تیم‌های گشت مشترک تعزیرات حکومتی، بازرسان صمت نیز حضور میدانی فعالی خواهند داشت. کوچک‌ترین تخلف در زمینه گران‌فروشی، عدم درج قیمت یا اجبار به خرید از فروشگاه‌های خاص با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد. ما در حفظ آرامش بازار برای خانواده‌های خوزستانی کوتاهی نخواهیم کرد.

معاون بازرسی و نظارت صمت خوزستان از هماهنگی با نمایندگان آموزش و پرورش برای شناسایی تولیدکنندگان مجاز خبر داد و افزود: تلاش ما این است که مسیر عرضه پوشاک مدارس شفاف و تحت نظارت مستقیم باشد تا دغدغه‌ای برای والدین در روز‌های منتهی به مهرماه وجود نداشته باشد.

وی بر لزوم نصب نرخ‌نامه‌ها در تمامی واحد‌های تولیدی و توزیعی تاکید کرد و گفت: با گرانفروشی مماشات نمی‌کنیم. هرگونه گزارش مردمی در خصوص تخلفات صنفی در این حوزه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط بازرسی صمت و تعزیرات پیگیری خواهد شد.