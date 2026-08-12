در بخش‌های خانوادگی، خواهران و بخش برادران؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رویداد مسابقه میدان یار با هدف ارتقای آمادگی عمومی و تقویت مهارت‌های مردمی در حوزه‌های نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای این رویداد در پی حضور گسترده مردم در میادین شهر‌ها و روستا‌های کشور و با هدف تقویت همبستگی ملی، تشکیل هسته‌های مقاومت مردمی و افزایش آمادگی شهروندان برای دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی ایران طراحی شده است.

مسابقه «میدان‌یار» در چهار محور برگزار خواهد شد:

دانش و مهارت‌های نظامی: آشنایی با مباحث نظری و مهارت‌های مرتبط با تجهیزات و سلاح‌های مختلف، مطابق ضوابط و مقررات مربوط؛

خودامدادی و دگرامدادی: آموزش و اجرای مهارت‌های امدادی و کمک‌رسانی در شرایط مختلف؛

فرهنگی و هنری: شامل رجزخوانی و پرچم‌گردانی، طراحی و اجرای پلاکارد و شعارنویسی، تولید دست‌سازه‌های فرهنگی؛

روایت میدان: تولید محتوای رسانه‌ای مرتبط با موضوع و فرآیند برگزاری رویداد «میدان‌یار». شرایط شرکت در مسابقه شرکت در این رویداد برای عموم مردم و بدون محدودیت سنی آزاد است.

رقابت‌ها در سه بخش برگزار می‌شود:

۱. بخش خانوادگی

۲. بخش خواهران

۳. بخش برادران

سطوح برگزاری و رقابت رویداد «میدان‌یار» در چهار سطح برگزار خواهد شد:

- سطح نخست: رقابت‌های میادین شهر و روستا: رقابت‌های مقدماتی در محل تجمعات مردمی میادین شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

- سطح دوم: رقابت‌های شهرستانی: منتخبین رقابت‌های برگزارشده در میادین شهر‌ها و روستا‌های هر شهرستان، در مرحله شهرستانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

- سطح سوم: رقابت‌های استانی: منتخبین شهرستان‌های هر استان در قالب یک مسابقه تلویزیونی به رقابت می‌پردازند و این مرحله برای پخش از سیمای استان برگزار خواهد شد.

- سطح چهارم: رقابت‌های ملی: منتخبین استان‌ها در مرحله ملی و در قالب یک مستندمسابقه تلویزیونی با یکدیگر رقابت می‌کنند. این مرحله برای پخش از شبکه‌های ملی صداوسیما برنامه‌ریزی شده است.

داوری و جوایز

گروه‌های برگزیده بر اساس نظر داوران حاضر در محل برگزاری و همچنین رأی مردمی انتخاب خواهند شد. در مراحل مقدماتی، از تمامی شرکت‌کنندگان تقدیر می‌شود و به گروه‌های برتر نیز جوایزی اهدا خواهد شد. همچنین در مراحل شهرستانی و استانی، جوایز نفیسی به برگزیدگان اختصاص می‌یابد.

زمان‌بندی برگزاری:

آغاز ثبت‌نام: از نیمه مردادماه

آغاز رقابت‌های مقدماتی: از دهه سوم مردادماه محل برگزاری رقابت‌های این رویداد در محل تجمعات مردمی و میادین شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه‌های بسیج در محلات و پایگاه‌های بعثت در میادین مراجعه کنند.

دبیرخانه رویداد مسابقه «میدان‌یار»