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رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: یکی از کارگروههای ویژه و اولویتدار شورای تحول ساختاری پویا و فرصتی مناسب برای هماندیشی، برنامهریزی و سیاستگذاری جهت تسهیل و پیشبرد امور مربوط به دانشبنیانی این حوزهها در معاونت علمی و وزارت علوم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون کارگروههای ویژه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در نشست هماندیشی «نقش و جایگاه علوم انسانی، اجتماعی و هنر در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور گفت: مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، نسبت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکتهای دانش بنیان معادل ۱۰ درصد است و این تکلیف بدان معناست که تا پایان برنامه هفتم باید سه هزار شرکت دانشبنیان مرتبط با این حوزهها در کشور ایجاد شود.
رضا داودی بهرهمندی حداکثری از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان و همچنین زیرساختهای بوجودآمده در کشور شامل مراکز نوآوری، خانههای خلاق و پارکهای علم و فناوری، به عنوان فرصتی بینظیر برای تغییر پارادایم از فناوری سخت به نرم و افزایش سهم و جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در زیستبوم فناوری و نوآوری دانست.
وی تدبیر عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در خصوص تشکیل کارگروه فناوری و نوآوری به عنوان یکی از کارگروههای ویژه و اولویتدار شورای تحول که مدیریت آن با معاون سیاستگذاری معاونت علمی است را ساختاری پویا و فرصتی مناسب برای هماندیشی، برنامهریزی و سیاستگذاری جهت تسهیل و پیشبرد امور مربوط به دانشبنیانی این حوزهها در معاونت علمی و وزارت علوم دانست.
تأکید بر توسعه شبکه رشد و تجاریسازی دستاوردهای علوم انسانی
معصومه خاناحمدی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم، در نخستین ارائه این نشست ضمن تشریح وضعیت زیستبوم فناوری و علم کشور، به روند شکلگیری و توسعه ظرفیتهای علوم انسانی و صنایع خلاق در پارکهای علم و فناوری اشاره کرد.
خاناحمدی با اشاره به پراکندگی ظرفیتهای موجود در سطح کشور، توسعه شبکه همکاری میان دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری و دستگاههای اجرایی را از مهمترین الزامات توسعه این زیستبوم دانسته و بر لزوم تدوین برنامههای منسجم برای افزایش سهم علوم انسانی و صنایع خلاق در اقتصاد دانشبنیان، ارتقای تعاملات میانبخشی، حمایت از تجاریسازی دستاوردهای علوم انسانی و تقویت نظام سیاستگذاری این حوزه یادآور شد.
ضرورت تغییر نگاه از پژوهشمحوری به حل مسئله
حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی، مدیرعامل مرکز نوآوری اشراق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در ارائه خود با اشاره به ظرفیتهای گسترده علوم انسانی و اسلامی در ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان، بر این نکته تأکید کرد که بسیاری از مسائل و نیازهای جامعه امروز کشور دارای ماهیتی انسانی، فرهنگی و اجتماعی بوده و پاسخ به این نیازها میتواند زمینهساز شکلگیری کسبوکارهای نوآورانه و دانشبنیان باشد.
وی با اشاره به تجربههای موفق شکلگیری هستههای فناور و استارتاپهای علوم انسانی، بر ضرورت تغییر نگاه از پژوهش صرف به سمت حل مسئله، خلق ارزش و توسعه بازار اشاره کرد و ایجاد بسترهای لازم برای تبدیل ایدههای علوم انسانی و اسلامی به محصولات، خدمات و فناوریهای قابل عرضه در بازار را از مهمترین مأموریتهای نهادهای متولی دانست. توسعه استارتاپ استودیوهای تخصصی، حمایت از تیمهای میانرشتهای و تقویت شبکههای نوآوری در حوزه علوم انسانی از دیگر محورهای مطرحشده در این ارائه بود.