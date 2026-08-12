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جمعیت هلال احمر کشور با هدف توسعه خدمات درمانی و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات مورد نیاز پیگیری راه اندازی ۲ مرکز دیالیز را در شهرهای زاهدان و زابل در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون مراکز دیالیز جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران گفت: بررسیهای میدانی و کارشناسی برای شناسایی ظرفیتهای موجود، تعداد بیماران، میزان نیاز درمانی و امکانات مورد نیاز برای راهاندازی این مراکز انجام شده و با توجه به ظرفیتهای موجود، زمینه برای توسعه خدمات دیالیز در استان فراهم است.
ناصر چرخساز افزود: دسترسی آسان بیماران به خدمات درمانی از مهمترین اولویتهای جمعیت هلالاحمر است. تلاش میکنیم با ایجاد مراکز دیالیز، بخشی از مشکلات بیماران، بهویژه افرادی که برای دریافت خدمات درمانی ناچار به طی مسافتهای طولانی هستند، کاهش یابد.
وی ادامه داد: در جریان این سفر ظرفیتهای شهرستانهای مختلف استان از جمله زاهدان، خاش و سراوان و زابل (سیستان) مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به تعداد بیماران دیالیزی، با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان و زابل، ظرفیتهای موجود و نیازهای درمانی منطقه برای ادامه فرآیند کارشناسی جمعآوری شد.