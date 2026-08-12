موج گرما و خشکسالی بی‌سابقه در انگلیس و کمبود ذخایر آبی، دولت انگلیس را واداشت با حضور شماری از اعضای دولت و صاحب‌نظران و به ریاست نخست‌وزیر این کشور نشست اضطراری تشکیل دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ بر اساس گزارش آژانس محیط زیست انگلیس، پیش از پنجمین موج گرمای امسال اعلام شد سه چهارم این کشور با خشکسالی بی سابقه دست و پنجه نرم می‌کند. هزاران خانه در بحبوحه خشکسالی گسترده و گرما بدون آب مانده‌اند، بخش‌های زیادی از مراتع و جنگ‌های انگلیس طعمه آتش شده و آتش نشانان در تلاش برای مهار آتشند.

نشست اضطراری دولت انگلیس برای مدیریت بحران خشکسالی نشست اضطراری دولت انگلیس برای مدیریت بحران خشکسالی نشست اضطراری دولت انگلیس برای مدیریت بحران خشکسالی نشست اضطراری دولت انگلیس برای مدیریت بحران خشکسالی

بر اساس گزارش سازمان آتش نشانی انگلیس در ماه‌های اخیر و آغاز فصل گرما تاکنون دست کم ۹۶۶ آتش سوزی جنگلی علاوه بر مراتع ثبت شده است که موجب شده صد‌ها هکتار از اراضی جنگلی و کشاورزی و مراتع این کشور طعمه آتش شوند و هزاران اصله درخت از بین رفت این در حالی است که آتش همچنان در برخی از این مناطق شعله ور است و آتش نشانان در حال مهار آتشند.

کاهش بی سابقه محصولات کشاورزی نیز موج گسترده‌ای از نگرانی درباره تامین امنیت غذایی در این کشور را ایجاد و موجب شده است با درخواست‌های مکرر نهاد‌های ناظر دولت جلسه اضطراری تشکیل دهد.

این در حالی است که سازمان هواشناسی انگلیس اعلام کرد دمای هوای این کشور امروز از ۳۰ درجه سانتیگراد بالاتر خواهد رفت و در برخی مناطق روز پنجشنبه به ۳۸ درجه سانتیگراد نیز خواهد رسید.

افزایش دمای هوا میزان استفاده از برق را افزایش داده و برخی از شرکت‌های تامین کننده برق از مردم خواسته‌اند در ساعات اوج مصرف جداْ در استفاده از وسایل برقی غیر ضروری پرهیز کنند.

شرکت‌های آب نیز همزمان با موج گرما و افزایش استفاده از آب، ممنوعیت استفاده از شیلنگ آب حتی برای آبیاری باغچه را به ۲۷ میلیون نفر در این کشور گسترش داده‌اند که تخلف از آن جریمه تا هزار پوندی در پی دارد. از شهروندان در انگلیس خواسته شده است کمبود ذخایر آبی را جدی بگیرند و مصرف آب را کاهش دهند.

شرکت‌های تامین کننده آب در این کشور نگرانند واقعه تابستان سال ۱۳۵۵ (۱۹۷۶) تکرار شود. در آن سال قطع آب موجب شد شیر‌های آب خانه‌ها خشک شوند، وزیر خشکسالی منصوب شد و مردم مجبور بودند در برابر شیر‌های آب عمومی صف بکشند، زیرا انگلیس از دمای بالا در آتش می‌سوخت.

مقامات و کارشناسان وزارت بهداشت انگلیس هم با ابراز نگرانی از افزایش مرگ افراد در پی موج گرما، حفظ آب بدن در تمام اوقات را به عنوان یکی از توصیه‌های کلیدی برای در امان ماندن از عوارض مرگبار گرما در رسانه‌ها تکرار می‌کنند.