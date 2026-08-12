نشست علمی و تخصصی توسعه صنعت کشاورزی با همت قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه و جهاد کشاورزی استان خوزستان، در راستای اجرای شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزی در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، این همایش با حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا، مدیرکل جهاد کشاورزی استان خوزستان، اساتید دانشگاه، کشاورزان، تولید کنندگان، سران عشایر و طوایف با هدف رفع مشکلات کشاورزان و ارائه راهکار‌های اشتغال زایی و توسعه برنامه‌های علمی و فرهنگی حوزه گیاهان دارویی، تولید نهال، کشت گندم و برنج، صنعت مرغداری در اهواز برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید اسماعیل طباطبایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا با بیان اینکه رسالت سپاه حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی و حل مسائل و مشکلات مردم است، گفت: مردم در دوران پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی به ویژه جنگ رمضان، پشتوانه اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند و رسیدگی ملموس به دغدغه‌های کشاورزان برای جهش تولید، وظیفه مسئولان است.

وی افزود: نتیجه تلاش‌های مدیران و کارشناسان دولتی در حوزه کشاورزی و دامداری باید در سفره مردم دیده شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا ادامه داد: هدف سپاه این است که با هم‌افزایی ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی، تقویت تولید بومی و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، زمینه برای توسعه پایدار بخش کشاورزی، دامداری و عشایری استان فراهم شود.

جواد سلطانی کاظمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با ابراز خرسندی از حل مشکلات کشاورزان و باغداران بیان نمود: با تمام وجود برای ایجاد فهم مشترک برای حل مسائل تلاشگران عرصه کشاورزی و زحمت کشان حوزه دامداری و افزایش سهم تولید بومی در استان خوزستان تلاش خواهیم نمود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حل مسائل بخش کشاورزی بدون مشارکت ذی‌نفعان امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: کشاورزان، دامداران، عشایر، تشکل‌ها و معتمدین محلی باید بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی باشند و سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تلاش می‌کند با تقویت ارتباط مستقیم با جوامع محلی، مسیر انتقال مسائل از میدان تولید به نظام تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر کند.

‌کشاورزان و اساتید دانشگاه و سران عشایر خوزستان در پایان این همایش، خواستار تداوم این جلسات و پیگیری موارد طرح شده برای حل مسائل کشاورزان شدند.