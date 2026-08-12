مدیر شبکه بهداشت و درمان ملارد از کشف و خارج کردن ۲۰۳ کیلوگرم مواد غذایی از چرخه مصرف انسانی در جریان طرح ضربتی نظارت بر باغ‌رستوران‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرمحمد گلبخش منفرد اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی و ارتقای سطح بهداشت محیط، طرح نظارتی و ضربتی مشترکی با محوریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد در مناطق خوشنام و کوشک برگزار شد.

وی افزود: این عملیات با هدف بررسی وضعیت بهداشتی و ایمنی باغ‌رستوران‌ها و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی شهرستان انجام شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان ملارد ادامه داد: در این طرح ۴۱ مورد بازرسی از باغ‌رستوران‌ها، ۹۵ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی، ۲۷ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی، ۱۰ مورد نمونه‌برداری از آب و ۱۵ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام شد.

گلبخش منفرد گفت: در جریان این بازرسی‌ها ۲۰۳ کیلوگرم مواد غذایی خارج‌شده از چرخه مصرف انسانی کشف و حدود سه هزار کیلوگرم پودر شوینده، ۵۳۰ بسته ادویه، ۱۹ عدد اسپری شوینده و حدود پنج کیلوگرم گوشت که به‌صورت غیرمجاز در یکی از باغ‌رستوران‌ها بسته‌بندی می‌شد، توقیف شد.

وی همچنین از صدور ۹ مورد اخطار در زمینه مصرف دخانیات خبر داد و افزود: در جریان این طرح، ۱۹ باغ‌رستوران نیز به دلیل تخلفات شناسایی‌شده پلمب شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد با قدردانی از همکاری دستگاه‌های حاضر در این طرح تصریح کرد: حضور میدانی دستگاه‌های قضایی و انتظامی پشتوانه‌ای برای کارشناسان بهداشت است تا با قاطعیت در برابر متخلفانی که سلامت مردم را تهدید می‌کنند، برخورد شود.

گلبخش منفرد تأکید کرد: نظارت بر باغ‌رستوران‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلفی که سلامت شهروندان را تهدید کند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.