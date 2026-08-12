ابلاغ ۲۸۵ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در استان بهزودی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم مهرجو،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از اعلام فهرست جدید مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۵ و ابلاغ ۲۸۵ میلیارد تومان تسهیلات این بخش برای کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: ۵۹۰ رشته برای فعالیت در حوزه مشاغل خانگی در کشور تعیین شده است.
مهرجو افزود: از مجموع رشتههای اعلامشده، ۳۴ رشته در قالب تأییدمحور و ۵۶۶ رشته در قالب ثبتمحور تعریف شدهاند و متقاضیان میتوانند درخواست دریافت مجوز خود را بهصورت برخط ثبت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ثبت درخواست مجوز مشاغل خانگی از طریق سامانه مشاغل خانگی و درگاه ملی مجوزهای کسبوکار انجام میشود و متقاضیان میتوانند فرآیند دریافت مجوز را از این مسیر پیگیری کنند.
مهرجو بیان کرد: در رشتههای ثبتمحور، متقاضی پس از ثبت درخواست و در صورت احراز شرایط لازم، مجوز خود را بهصورت آنی از درگاه ملی مجوزها دریافت می کند.
وی درباره رشتههای تأییدمحور گفت: این رشتهها به دلیل ارتباط با حوزههایی مانند مواد غذایی، سلامت، محیط زیست و برخی فعالیتهای تخصصی، نیازمند بررسی و تأیید دستگاههای مسئول است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد افزود: فرآیند بررسی درخواستها با هماهنگی دستگاههای تخصصی دنبال میشود.
مهرجو اضافه کرد: تسهیلات مشاغل خانگی با هدف توسعه کسبوکارهای خانگی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، افزایش درآمد خانوارها و حمایت از فعالان این بخش پرداخت میشود.
وی گفت: نظارت بر روند پرداخت و نحوه هزینهکرد تسهیلات مشاغل خانگی بهصورت مستمر دنبال می شود تا اعتبارات در مسیر تعیینشده استفاده شود.