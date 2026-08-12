رئیس بانک توسعه نوین بریکس (NDB) با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران، بر نقش مهم این کشور در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با خانم دیلما روسف، رئیس بانک توسعه نوین بریکس، پیرامون فرصت‌های همکاری دو طرف گفت‌و‌گو کردند.

در این نشست، خانم دیلما روسف ضمن ارزیابی مثبت از جایگاه ایران، حضور این کشور در بانک توسعه نوین را عاملی حائز اهمیت برای تقویت تعاملات اقتصادی دانست. همچنین طرفین بر ضرورت ادامه رایزنی‌های کارشناسی جهت نهایی‌سازی فرآیند عضویت ایران در این بانک و بهره‌مندی از تسهیلات توسعه‌ای آن تأکید کردند.