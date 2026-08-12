به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ هواپیمای مسافربری بزرگ C۹۱۹ ساخت چین، از روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه پرواز در مسیر پکن – اولان باتور، پایتخت مغولستان را از طریق شرکت هواپیمایی «ایرچاینا» رسما آغاز کرد.

این مسیر پروازی، نشان دهنده آغاز رسمی پرواز‌های بین‌المللی این هواپیمای مسافربری بزرگ تولید داخلی چین است.

هواپیمای C۹۱۹ پیش از این چندین بار در نمایشگاه‌های هواپیمایی خارج از چین نیز حضور داشته و در دو دوره نمایشگاه هواپیمایی سنگاپور و یک دوره نمایشگاه هوایی دبی به معرض نمایش گذاشته شده است.