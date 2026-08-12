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حلیم پزان یکی از آئینها و رسوم کهن در روستای هندوکلا از توابع بخش دابودشت شهرستان آمل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آئین حلیم پزی هرساله به مناسبت سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) دیشب با حضور دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در روستای هندوکلا از توابع بخش دابودشت شهرستان آمل برگزار شد.
همه اهالی این روستا با توجه به توانمندی مالی خود پول، گوشت و حبوبات برای پخت حلیم را تامین میکنند و زنان در تمیز کردن حبوبات و مردهای جوان نیز در پختن حلیم سهم دارند.
قربانی مسوول برگزاری این مراسم و یکی از اعضا هیات امنای قمر بنی هاشم جوانان روستای هندوکلا بخش دابودشت گفت: این مراسم یازدهمین سال است که برگزار شد. پارسال ۸ دیگ بوده ولی امسال به ۱۱ دیگ رسیده و این حلیم پخته شده بین ۱۵۰۰ نفر توزیع شده است.
او هدف از این کار را خدمت به زائران آقا امام رضا (ع) که از مسیر شهر دابودشت عبور میکنند تا از پخت این حلیم نذری استفاده کنند عنوان کرد و افزود: امیدواریم این مراسم درسالهای بعد هم با شکوه خاصی برگزار شود.
وی ادامه داد: تمام اهالی محل از زن ومرد پیر وجوان وحتی اهالی روستاهای همجوار و شهرهای اطراف در این مراسم شرکت میکنند تا سهم کوچکی داشته باشند.
هَلیم یا حَلیم، از غذاهای سنتی منطقه خاورمیانه است که با گوشت و گندم یا بلغور یا جو پخته میشود. حلیم انواع مختلف دارد و مواد اولیه آنها با یکدیگر متفاوت است. اما برای تهیه حلیم گندم از گندم پوست گرفته و کوبیده، پیاز و گوشت گوساله سردست و مقداری روغن استفاده میشود. رنگ حلیم با افزودن ادویهجات مانند دارچین و شکر عوض میشود.
گزارش خبرنگاران ما از پخت حلیم در مناطق مختلف استان مازندران: