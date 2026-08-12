به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین، در مراسم یادواره شهدای روستای خشکچال در الموت شرقی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: «علیرغم جنگ و تحریم‌ها، در هفته آینده و در قالب هفته دولت، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان پروژه در استان قزوین افتتاح خواهد شد.»

وی با بیان اینکه دولت موفق به باز کردن گره‌های قدیمی استان شده است، افزود: «ما توانسته‌ایم گره‌هایی را که در ۳۰ سال گذشته بسته مانده بود، در حوزه صنعت و مسکن باز کنیم؛ به طوری که رتبه قزوین در اجرای پروژه‌های مسکن ملی به رتبه نخست کشور رسیده است.»

استاندار قزوین همچنین با اشاره به رویداد تاریخی ثبت جهانی قلعه الموت در یونسکو، این اتفاق را فرصتی فرهنگی و جهانی برای قزوین و کل کشور توصیف کرد و گفت: «الموت تنها یک دژ تاریخی نیست؛ بلکه تمدنی ۱۲۰۰ ساله با مهندسی خیره‌کننده است که از دوران گذشتگان تا امروز باقی مانده است.»

نوذری با تأکید بر اینکه ثبت جهانی این اثر آغاز راه است، تصریح کرد: «هدف ما تبدیل الموت به یکی از قطب‌های گردشگری کشور است؛ به همین منظور طرح‌های زودبازده و جامع اقتصادی در دستور کار قرار دارد.»

استاندار در ادامه از احتمال کلنگ‌زنی نخستین هتل پنج‌ستاره این منطقه طی روز‌های آینده خبر داد و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای را از اولویت‌های استان برشمرد. وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره گیلاس الموت، گفت: «ما به دنبال تبدیل الموت به قطب کشاورزی و گردشگری هستیم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۱ شهید روستای خشکچال، تأکید کرد: «تکیه بر تاریخ و تمدن کهن، ایران را از هرگونه زمین‌زدن دشمن مصون می‌دارد و ایران پس از این دوران چالش‌برانگیز، قدرتمندتر و بزرگ‌تر از گذشته خواهد شد.»