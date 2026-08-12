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روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش، برنامه خاموشی مدیریت مصرف برق در شبکه توزیع کیش را برای فردا پنجشنبه ۲۲ مرداد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، برنامه خاموشی مدیریت مصرف برق در شبکه توزیع کیش را برای فردا پنجشنبه ۲۲ مرداد اعلام شد.
بر اساس این برنامه، خاموشیها در سه محدوده کنار کیش، شرق یک و جنوب بندرگاه اعمال میشود.
در محدوده کنار کیش، برق از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳ قطع خواهد شد و این خاموشی شامل مناطقی از جمله شرکت کیشوود، همانندساز بافت، شرکت مهران، مهبانمد، مبنا، ملی حفاری، حفاری دانا، سردخانه گوشت محمدی، فاز شش صنعتی، صفاری و تصفیهخانه شمال است.
در محدوده شرق یک نیز خاموشی از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ اعمال میشود و پارک دلفینها، پارک سیمرغ و برقهای موقت محدوده میدان حافظ در این برنامه قرار دارند.
در محدوده جنوب بندرگاه، خاموشی از ساعت ۱۳ تا ۱۴ انجام میشود و ساختمانهای اداری بندرگاه، شرکت خدمات، کمپ صبا، سولههای بازرگانی، اداره کار، مخابرات، بازار مریم، هتل فاریابی، تفریحات دریایی، کلوبهای دریایی مجاور، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش و مجتمع بیست نیز در این محدوده قرار دارند.
شرکت مهندسی آب و برق کیش هدف از اجرای برنامه خاموشی موقت مشترکان را حفظ پایداری شبکه و تأمین برق پایدار ساکنان کیش اعلام کرد و از مشترکان برق خواست با توجه به افزایش دمای هوا و رشد مصرف، در ساعت های اوج بار، بهویژه از ساعت ۱۱ تا ۱۶، با مدیریت مصرف برق و صرفهجویی در مصرف، از بروز محدودیتهای احتمالی جلوگیری کنند.
در اطلاعیه شرکت مهندسی آب و برق تأکید شده است احتمال اعمال محدودیت در روزهای پیشرو، متناسب با شرایط مصرف و برنامه زمانبندی، وجود خواهد داشت.