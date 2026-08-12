ارزیابی ایمنی و بهداشت ۶ استخر شنا در شهرستان بویراحمد
استخرهای شهرستان بویراحمد باهدف پیشگیری از حوادث ناگوار و ارزیابی صلاحیت مربیان و ناجیان غریق، و وضعیت ایمنی و بهداشت استخرها ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جمشید محمدپور رئیس ورزشهای آبی شهرستان بویراحمد گفت: در پی گزارشهای مردمی و با توجه به ضرورت رعایت استانداردهای اماکن آبی، بازرسی از استخرهای شهرستان بویراحمد به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بازرسان هیئت ورزشهای آبی شهرستان در یک هفته اخیر تمامی اماکن آبی را مورد بررسی قرار دادند و در برخی موارد، نواقصی در زمینه استانداردهای لازم مشاهده و تذکرات لازم به مسئولان استخرها ارائه شد.
رئیس ورزشهای آبی شهرستان بویراحمد با تأکید بر اینکه بهداشت و سلامت مردم خط قرمز این مجموعه است، از شهروندان خواست هرگونه تخلف در اماکن آبی را به اداره ورزش و جوانان شهرستان یا استان گزارش کنند.
محمدپور بیان کرد: حدود هشت استخر در شهرستان بویراحمد فعال است که دو استخر متعلق به اداره ورزش و جوانان است و یکی از آنها در حال حاضر تعطیل است و سایر استخرها خصوصی هستند.
وی با اشاره به همکاری هیئت نجات غریق در این بازرسیها گفت: علاوه بر مسائل بهداشتی، صلاحیت مربیان و ناجیان غریق نیز بررسی میشود و مواردی که مطابق ضوابط ابلاغی وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون و هیئت استان نباشد، در گزارش بازرسی ثبت خواهد شد.
وی افزود: استخرهای دارای تخلف صورتجلسه شده و گزارش بازرسی آنها برای هیئت استان ارسال میشود و ادامه روند رسیدگی نیز از طریق اداره ورزش و جوانان و مطابق سلسله مراتب قانونی انجام خواهد شد.
موسی عباسی، دبیر هیئت نجات غریق شهرستان بویراحمد نیز هدف از این بازرسیها را پیشگیری از حوادث ناگوار و ارزیابی صلاحیت مربیان و ناجیان غریق، وضعیت ایمنی و بهداشت استخرها عنوان کرد.
وی گفت: تاکنون ۶ استخر در شهرستان بویراحمد مورد بازرسی قرار گرفته و در این بازدیدها، وضعیت نجات غریق، بهداشت فردی، سلامت و کیفیت آب و اعتبار کارتهای مربیان و ناجیان مورد بررسی قرار گرفته است.
عباسی افزود: پس از تکمیل بررسیها، گزارش مکتوب بازرسیها به اداره ورزش و جوانان و هیئت استان ارائه و برای رفع نواقص، مهلت ۱۰ روزه به استخرهای دارای مشکل داده میشود.