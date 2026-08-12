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ایران و روسیه در دور جدید رایزنیهای دوجانبه در مسکو، راهکارهای تقویت امنیت سایبری، مقابله با جرایم سایبری و افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی و شبکههای ارتباطی دو کشور در برابر حملات را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رایزنیها با مشارکت هیاتی از ایران به ریاست مدیرکل صلح و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه و رییس دپارتمان امنیت اطلاعات وزارت امور خارجه روسیه انجام شد.
در این نشست نمایندگانی از دستگاه های ذیربط دوکشور، آخرین وضعیت تعاملات در راستای اجرای مفاد موافقتنامه و برنامه اقدام تدوین شده را مرور کردند.
شناسایی و اجرای پروژه های مرتبط با امنیت سایبری، ارتقای تاب اوری زیرساختهای حیاتی و شبکه های ارتباطی دو کشور در مقابل حملات از مهمترین محورهای این نشست بود.
دو طرف همچنین درباره مقابله با جرایم سایبری و اموزش و ارتقا نیروی انسانی برای مقابله با حوادث رایانه ای و ارتقای همکاری ها در حوزه زیر ساخت های هوش مصنوعی، گفت و گو کردند
موافقتنامه دوجانبه همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات ۷ بهمن ۱۳۹۹ (۲۶ ژانویه ۲۰۲۱) میان دو کشور در مسکو امضا شد و آذر ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال تصویب مجالس دو کشور لازمالاجرا شد.
این نشست، دومین دور از رایزنی های فنی برای اجرای این موافقتنامه از زمان تصویب آن بود.
علاوه بر این موافقتنامه، ماده ۱۱ معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه که ۲۸ دی ۱۴۰۳ (۱۷ ژانویه ۲۰۲۵) در مسکو، توسط روسای جمهور دو کشور به امضا رسید نیز بر ضرورت توسعه همکاریها در زمینه «امنیت اطلاعات بینالمللی» و ارتقا امنیت سایبری زیر ساخت های دو کشور تاکید دارد.
پیش از این، هیأتهای وزارتخانههای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه روز سهشنبه در نشست دیگری در مسکو درباره همکاریها در حوزه امنیت بینالمللی از جمله موضوعات کنترل تسلیحات، خلع سلاح و عدم اشاعه گفتوگو کردند.