حمایت منطقه ویژه پارس از ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از روند ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف استقبال و آمادگی خود را برای همکاری در مسیر رفع موانع این پرونده اعلام کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در نشستی راهبردی با حضور علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور و قاسمعلی بازآیی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و دبیر شورای راهبردی پتروشیمیها، موضوع موانع پیشروی ثبت جهانی بندر سیراف و راهکارهای رفع آنها بررسی شد.
این نشست که در دفتر مدیریت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه برگزار شد، با تأکید دو طرف بر همکاریهای فرابخشی میان نهادهای فرهنگی، دولتی و بخش خصوصی همراه بود.
قاسمعلی بازآیی با اشاره به همجواری بندر تاریخی سیراف با منطقه ویژه انرژی پارس، این بندر را فراتر از یک اثر تاریخی، بخشی از هویت تمدنی و سرمایه فرهنگی کشور دانست و گفت: سازمان منطقه ویژه پارس خود را متعهد به حمایت از این پرونده میداند و از هرگونه مشارکت برای تحقق ثبت جهانی سیراف استقبال میکند.