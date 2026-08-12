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فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با تصویب فرمانده کل انتظامی کشور به عنوان فرمانده و مدیر نمونه کشور در سال ۱۴۰۴ انتخاب و معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش و به نقل از خبرگزاری پلیس کیش، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ نبیالله قاسمی را بر اساس ارزیابیهای تخصصی و عملکردی سال ۱۴۰۴، به عنوان فرمانده برتر انتظامی کشور انتخاب و معرفی کرد.
مدیریت جهادی، حضور میدانی، مردمداری، اجرای مقتدرانه مأموریتها، توجه به سرمایه اجتماعی و تلاش برای ارتقای نظم و امنیت پایدار از مهمترین سرفصل های انتخاب فرمانده و مدیر نمونه کشوری است.
سرهنگ قاسمی در حوزه فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، بر امنیت مردممحور، مقابله با جرائم و آسیبهای اجتماعی، ارتقای انضباط و اقتدار انتظامی و تقویت تعامل با مردم و دستگاههای اجرایی، صیانت از امنیت پایدار کیش تاکید دارد.
فرمانده کل انتظامی کشور کسب این موفقیت را به سرهنگ قاسمی و کارکنان پرتلاش فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش تبریک و از ایشان قدردانی کرد.