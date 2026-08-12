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مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: با افزایش غلظت نمک در بخشهایی از دریاچه ارومیه برخی موجودات ریز سازگار با شوری بالا میتوانند فعالتر شوند و با تولید رنگدانه، موجب تغییر رنگ آب شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: تغییر رنگ آب دریاچه ارومیه به طیفهای صورتی و سرخ در برخی نقاط، میتواند با افزایش شوری و تغییر شرایط محیطی دریاچه مرتبط باشد و برخی موجودات ریز سازگار با شوری بالا نیز در ایجاد این پدیده نقش دارند.
حجت جباری اظهار کرد: با کاهش حجم آب و افزایش تبخیر، غلظت نمک در بخشهایی از دریاچه افزایش مییابد و در چنین شرایطی برخی موجودات ریز سازگار با شوری بالا میتوانند فعالتر شوند و با تولید رنگدانه، موجب تغییر رنگ آب شوند.
وی افزود: «دونالیلا سالینا» از جمله جلبکهای تکسلولی سازگار با محیطهای شور است که در شرایط شوری بالا و نور شدید، رنگدانههایی از جمله بتاکاروتن تولید میکند و این موضوع میتواند در ایجاد طیفهای نارنجی و سرخ در آب نقش داشته باشد. برخی میکروارگانیسمهای شورپسند دیگر نیز ممکن است در این پدیده مؤثر باشند.
جباری تصریح کرد: برای تعیین دقیق عامل یا عوامل مؤثر در هر رخداد تغییر رنگ، نمونهبرداری از آب و بررسی آزمایشگاهی ضروری است و بدون انجام این بررسیها نمیتوان یک گروه خاص از موجودات را بهعنوان عامل قطعی تغییر رنگ معرفی کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تغییر رنگ آب به خودی خود به معنای وقوع یک پدیده خطرناک نیست، اما میتواند نشانهای از تغییر شرایط محیطی و افزایش شوری دریاچه باشد؛ بنابراین بررسی این تغییرات باید در کنار سایر شاخصهای وضعیت دریاچه و بر پایه دادههای علمی انجام شود.