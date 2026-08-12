به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی در نشست شورای اطلاع رسانی استان که با موضوع برنامه‌ریزی مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در استانداری کرمانشاه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و روز خبرنگار، اظهار کرد: مراسم روز خبرنگار امسال با چند روز تأخیر و پس از برگزاری مراسم اربعین برگزار می‌شود و تلاش داریم این برنامه در ماه ربیع و با فضای پرنشاط‌تری برگزار شود.

وی با اشاره به جایگاه خبرنگاران در جامعه افزود: خبرنگاران هم ناظر و نماینده جامعه هستند و هم می‌توانند در یک تعامل منطقی، بازوی تبیینی مدیران باشند؛ از این رو در فضای رسانه‌ای امروز، خبرنگاران می‌توانند نقش مهمی در ایجاد ثبات و امیدآفرینی ایفا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه خبرنگاری فراتر از یک شغل و یک مسئولیت ملی و اجتماعی است، گفت: خبرنگاری شغلی ارزشمند و مقدس است، اما نگاه ما این است که این حرفه فراتر از شغل، یک مسئولیت ملی و اجتماعی محسوب می‌شوند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه هم گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده مراسم گرامیداشت روز خبرنگار روز شنبه 31 مردادماه در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.



«مظفر تیموری» در نشست شورای اطلاع رسانی استان که با موضوع برنامه‌ریزی مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و روز خبرنگار، اظهار کرد: تلاش داریم مراسمی در خور شأن خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان برگزار شود و در این زمینه از نظرات و پیشنهادهای اعضای شورای اطلاع‌رسانی و فعالان رسانه‌ای استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه برگزاری مراسم روز خبرنگار امسال به دلیل همزمانی با ایام اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر به تعویق افتاد، افزود: با توجه به شرایط این ایام، پیشنهاد شد مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در نخستین فرصت پس از دهه پایانی ماه صفر برگزار شود که بر همین اساس شنبه 31 مردادماه برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: در برنامه‌ریزی مراسم روز خبرنگار تلاش می‌کنیم از نظرات و پیشنهادهای اصحاب رسانه درباره نحوه برگزاری، مکان، زمان، پذیرایی و هدایا استفاده کنیم تا برنامه‌ای متنوع، مناسب و در شأن جامعه رسانه‌ای استان برگزار شود.

وی با اشاره به گستردگی جامعه رسانه‌ای استان کرمانشاه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۲۱ نمایندگی استانی نشریات سراسری، نزدیک به ۱۲۰ پایگاه خبری، حدود ۳۴ نشریه محلی و پنج نشریه سراسری در استان فعالیت دارند و در کنار آنها، خبرگزاری‌ها و فعالان فضای مجازی نیز بخش مهمی از جریان اطلاع‌رسانی استان را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه باید در انتخاب افراد برای حضور و سخنرانی در مراسم روز خبرنگار از ظرفیت همه بخش‌های رسانه‌ای استفاده شود، افزود: در این زمینه از پیشنهادهای اعضای شورای اطلاع‌رسانی و فعالان رسانه‌ای استفاده خواهیم کرد تا نمایندگان مناسبی از خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، نشریات و دیگر بخش‌های رسانه‌ای در مراسم حضور داشته باشند.



