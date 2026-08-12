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مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس از آمادگی ۶۴ شهرک و ناحیه صنعتی این استان برای جذب سرمایهگذاریهای بومی و خارجی خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عباس برنهاد، مدیرعامل این شرکت، با ارائه آماری از وضعیت زیرساختهای صنعتی استان، اعلام کرد: در حال حاضر ۶۴ شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر فارس فعال هستند که این ظرفیت، زمینه را برای سرمایهگذاریهای گسترده داخلی و بینالمللی فراهم کرده است.
جایگاه پیشرو فارس در زیرساختهای صنعتی
برنهاد با اشاره به جایگاه ویژه استان فارس در حوزه صنعت اظهار داشت: استان فارس از نظر تعداد شهرکهای صنعتی، دومین استان برتر کشور محسوب میشود. در تمامی شهرستانهای استان، حداقل یک شهرک صنعتی فعال وجود دارد که این پوشش گسترده، بستری مناسب برای توسعه تولید در سطح استان فراهم کرده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ قرارداد سرمایهگذاری در این شهرکها منعقد شده که نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به زیرساختهای موجود است.
اشتغالزایی و ظرفیتهای تولیدی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با تمرکز بر ابعاد اقتصادی این شهرکها، گفت: در حال حاضر ۴۸ هزار نفر اشتغال مستقیم در ۶۴ شهرک صنعتی فعال استان وجود دارد، همچنین بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی فعال در این نواحی مستقر هستند که نه تنها در سطح ملی، بلکه در عرصه بینالمللی نیز محصولات و خدمات خود را عرضه میکنند.
جذابیت سرمایهگذاری به دلیل موقعیت جغرافیایی
برنهاد با اشاره به مزیتهای رقابتی استان فارس برای فعالان حوزه صنعت، تصریح کرد: موقعیت ویژه جغرافیایی استان فارس و دسترسی آسان و گسترده به شبکههای حملونقل، این استان را به یکی از جذابترین و مطمئنترین مقاصد برای سرمایهگذاریهای صنعتی در سطح کشور تبدیل کرده است.