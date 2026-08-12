به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دور جدید اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال دختران جوان از ۲۵ تا ۳۰ مردادماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال دختران جوان اسامی ۲۰ بازیکن دعوت شده به این اردو را اعلام کرد که در بین این اسامی، نام ستایش رضایی از مازندران هم دیده می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

زهرا امینی، آیلاحاجیان (اصفهان)

عسل دهقانی نیا (اردبیل)

نرگس امیر محسنی، فریماه نیک منش (تهران)

ملینا نیکبخت (سیستان و بلوچستان)

مرضیه بازیار (فارس)

طناز باقری نیا، فاطمه اکبری فر (خوزستان)

سارینا زارع حقیقی، فاطمه عباسی (خراسان رضوی)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

الناز حسینی پور، فاطمه شهسواری، آیناز یزدی پور (کرمان)

حدیث یاری، الینا منصوری (کرمانشاه)

ستایش رضایی (مازندران)

بازیکنان دعوت شده باید عصر روز یکشنبه ۲۵ مرداد خود را به کادر فنی معرفی کنند.

اردو‌های تیم ملی فوتسال جوانان بانوان به منظور حضور در مسابقات المپیک جوانان که آبان ماه در سنگال برگزار می‌شود، انجام می‌شود و تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه B با تیم‌های ایتالیا، کامرون و کاستاریکا به رقابت می‌پردازد.