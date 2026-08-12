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مدیر عامل سازمان آب منطقهای فارس گفت : با تکمیل طرح آبرسانی به شهرستان خرامه ، ۴۲ روستا در شهرستانهای مرودشت و زرقان هم از نعمت آب آشامیدنی پایدار و بهداشتی بهرهمند خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل سازمان آب منطقهای فارس از پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصدی طرح آبرسانی به شهرستان خرامه خبر داد و اعلام کرد با تکمیل این خط انتقال ۹۲ کیلومتری، افزون بر شهرستان خرامه، ۴۲ روستا در شهرستانهای مرودشت و زرقان از نعمت آب آشامیدنی پایدار و بهداشتی بهرهمند خواهند شد.
سیاوش بدری با تشریح جزئیات این طرح زیرساختی گفت: «طرح انتقال آب آشامیدنی از تصفیهخانه کوه سبز (در منطقه رامجرد مرودشت) به طول ۹۲ کیلومتر، طرحی راهبردی است که اجرای آن از دو سال گذشته آغاز شده و با عبور از شهرستانهای مرودشت و زرقان، به شهرستان خرامه منتهی میشود.
پوشش گسترده آبرسانی به مناطق روستایی و شهری
بدری با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح به صورت شبانهروزی دنبال میشود تا هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسد، افزود: «در طول این مسیر، ۱۶ روستا در شهرستان زرقان و ۲۶ روستا در شهرستان مرودشت به همراه تمامی نقاط جمعیتی شهرستان خرامه، از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.»
وی تأکید کرد: این طرح در سه مرحله در حال اجراست که در مرحله نخست، انتقال آب آشامیدنی به بخشی از روستاهای شهرستان مرودشت محقق شده است.
تأمین مالی از طریق مولدسازی
مدیرعامل سازمان آب منطقهای فارس در خصوص برآورد اعتباری این طرح اظهار داشت: برای تکمیل و بهرهبرداری کامل از این طرح تا پایان امسال به اعتباری افزون بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
بدری خاطرنشان کرد: بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای این طرح بزرگ، از محل مولدسازی و فروش اراضی مازاد سازمان تأمین شده است تا خللی در روند اجرایی این طرح حیاتی ایجاد نشود.