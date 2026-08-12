بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، با استقرار تجهیزات و ماشینآلات عمرانی در محل طرح، روند ساخت ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه دخترانه پردیس در عسلویه بهطور رسمی وارد مرحله اجرا شده است. این مدرسه در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی پتروشیمی پردیس و با هدف تقویت زیرساختهای آموزشی و پاسخ به نیازهای منطقه پیرامونی شرکت احداث میشود.
مدیرعامل پتروشیمی پردیس با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای مسئولیت اجتماعی در مناطق پیرامونی این شرکت، گفت: سرمایهگذاری در آموزش، سرمایهگذاری برای آینده جوامع محلی است. تلاش ما بر این بوده است که با تأمین بهموقع منابع مالی و پیگیری مستمر، شرایط لازم را برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کنیم.
عبدالرحیم قنبریان افزود: صنعت پتروشیمی در کنار نقشآفرینی در عرصه تولید و صادرات، میتواند در توسعه زیرساختهای مورد نیاز جوامع محلی نیز نقش مؤثری ایفا کند. پتروشیمی پردیس بهعنوان حامی مالی این طرح، روند اجرای آن را تا زمان بهرهبرداری بهصورت مستمر دنبال خواهد کرد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز با اعلام آغاز عملیات اجرایی این طرح، اظهار کرد: کلنگ ساخت این مدرسه در دهه فجر سال گذشته با حضور معاون وزیر نفت و استاندار بوشهر به زمین زده شد، اما آغاز عملیات اجرایی طرح بهدلیل شرایط جنگی با وقفه همراه بود و اکنون وارد مرحله اجرا شده است.
ابراهیم احمدی با اشاره به مشخصات فنی درسه ۱۲ کلاسه دخترانه پردیس گفت: این طرح بر اساس استانداردهای آموزشی و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه طراحی شده است. در طراحی این مجموعه، علاوه بر کیفیت فضاهای آموزشی، ویژگیهای معماری بومی جنوب نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر ادامه داد: اجرای طرح، نظارت فنی و تجهیز این مدرسه بر عهده ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر خواهد بود و تمامی مراحل مطابق با ضوابط و استانداردهای تخصصی این حوزه انجام میشود.
به گفته احمدی، بهرهگیری از عناصر معماری بومی جنوب در طراحی این مدرسه میتواند به ایجاد مجموعهای متناسب با هویت فرهنگی و شرایط اقلیمی منطقه کمک کند؛ طرحی که با همکاری صنعت و دستگاههای اجرایی استان، در مسیر توسعه و تقویت فضاهای آموزشی شهرستان عسلویه در حال اجراست.