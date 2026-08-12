به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو فقهای شورای نگهبان در جمع عزاداران کاشانی در مسجد صادقیه با اشاره به درس‌های صلح امام حسن مجتبی (ع) و تحلیل شرایط کنونی کشور، تأکید کرد: راهبرد درست نظام اسلامی در برابر فشارهای دشمن، نه تسلیم مطلق و نه جنگ‌طلبی کورکورانه، بلکه مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است که ریشه در آموزه‌های قرآنی و خط ولایت دارد.

آیت‌الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهید امت افزود: شکوه، عظمت و اعتبار ۴۷ ساله انقلاب اسلامی وام‌دار خون شهدا، هدایت‌های امام (ره) و پایداری این ملت است و امروز به برکت همین ایستادگی، نقشه‌های دشمنان در نطفه خنثی می‌شود.

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: امروز نظام اسلامی در برابر تحرکات دشمن قاطعانه ایستاده است؛ چنان‌که مقام معظم رهبری فرمودند اگر یکی بزنید، ده ضربه متقابل دریافت می‌کنید و این یک شعار نیست بلکه در میدان عمل اثبات شده است.

آیت الله خاتمی همچنین با اشاره به انتصاب فرماندهان جدید و تازه‌نفس در بدنه نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان‌دهنده استحکام پایه‌های مقاومت فعال کشور است و اگر دشمن بخواهد خطای گذشته را تکرار کند، قطعا با پاسخ پشیمان‌کننده‌ای مواجه خواهد شد.