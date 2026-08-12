پخش زنده
امروز: -
امام جمعه موقت تهران: مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه تنها راهبرد درست نظام اسلامی در برابر فشارهای دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو فقهای شورای نگهبان در جمع عزاداران کاشانی در مسجد صادقیه با اشاره به درسهای صلح امام حسن مجتبی (ع) و تحلیل شرایط کنونی کشور، تأکید کرد: راهبرد درست نظام اسلامی در برابر فشارهای دشمن، نه تسلیم مطلق و نه جنگطلبی کورکورانه، بلکه مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است که ریشه در آموزههای قرآنی و خط ولایت دارد.
آیتالله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهید امت افزود: شکوه، عظمت و اعتبار ۴۷ ساله انقلاب اسلامی وامدار خون شهدا، هدایتهای امام (ره) و پایداری این ملت است و امروز به برکت همین ایستادگی، نقشههای دشمنان در نطفه خنثی میشود.
عضو فقهای شورای نگهبان گفت: امروز نظام اسلامی در برابر تحرکات دشمن قاطعانه ایستاده است؛ چنانکه مقام معظم رهبری فرمودند اگر یکی بزنید، ده ضربه متقابل دریافت میکنید و این یک شعار نیست بلکه در میدان عمل اثبات شده است.
آیت الله خاتمی همچنین با اشاره به انتصاب فرماندهان جدید و تازهنفس در بدنه نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: این اقدامات نشاندهنده استحکام پایههای مقاومت فعال کشور است و اگر دشمن بخواهد خطای گذشته را تکرار کند، قطعا با پاسخ پشیمانکنندهای مواجه خواهد شد.